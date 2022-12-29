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Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц 2023 года

Фото: Укргидрометцентр дал прогноз на январь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях – близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%).

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры - 23-37 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах 38-39,9 градусов мороза, Черкасской и Луганской областей 40-41,9 градусов, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов тепла, в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат местами 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Напомним, средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила 8,8 градуса тепла, что близко к климатической норме.

Метеорологическая осень в столице завершилась 16 ноября, а на следующий день произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения, что означает начало метеорологической зимы.

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