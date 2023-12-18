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Якою буде погода на Різдво та Новий рік: позитивний прогноз синоптиків до кінця грудня

Фото: прогноз синоптиків позитивний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла", - сказала вона.

За її словами, під час прояснень температура вночі може падати нижче нуля.

На Різдво, 25 грудня, очікуються "опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а температурний фон такий самий", розповіла синоптик.

Голеня також повідомила, що до кінця грудня змін не очікується. "За сьогоднішніми розрахунками, така ж температура", - сказала вона. Водночас більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати, нагадала синоптик.

Погода в грудні

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму.

Середня температура повітря цієї осені у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.

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