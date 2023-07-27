Якою буде погода в останній місяць літа: прогноз Укргідрометцентру

У серпні в Україні середня місячна температура передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів (на високогір'ї Карпат 13 градусів).
Абсолютний максимум температури становить 35,7-39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-36 градусів, на високогір'ї Карпат 27-28 градусів.
Абсолютний мінімум температури - 1-7 градусів тепла, на узбережжі морів 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.
Наприкінці місяця в Україні, крім більшості південних та центральних областей, спостерігалися заморозки.
Середня місячна кількість опадів у серні складає 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в Карпатах місцями 104-120 мм.
Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Рік посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.