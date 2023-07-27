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Какой будет погода в последний месяц лета: прогноз Укргидрометцентра

Фото: в августе будет теплее нормы на 1,5-2 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе в Украине средняя месячная температура ожидается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Климатическая характеристика августа

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя лунная температура августа составляет 18-24,8 градуса, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов).

Абсолютный максимум температуры составляет 35,7-39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-36 градусов, на высокогорье Карпат 27-28 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

В конце месяца в Украине кроме большинства южных и центральных областей наблюдались заморозки.

Среднее месячное количество осадков в серне составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в Карпатах местами 104-120 мм.

 

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Год занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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