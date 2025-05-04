Якою буде погода на новому робочому тижні в Україні: детальний прогноз

Понеділок, 5 травня

У понеділок, 5 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі з грозами. Опадів не буде:

у Херсонській області, в Криму;

у Донецькій та Луганській областях.

Вночі буде подекуди дуже тепло, у межах +9...+11 градусів, у Києві та області до +12. Вдень буде тепло в Донецькій і Луганській областях, до +25. Навіть на півдні буде до +23. У регіонах із дощами та грозами - максимум до +15, у Києві - до +20.



Погода в Україні 5 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 6 травня

У вівторок, 6 травня, гроз не очікується, дощів також стане менше. Опади ймовірні в усіх регіонах, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.

Уночі в частині регіонів усе також буде до +11, але будуть і холодні регіони, наприклад, західні, у межах +5...+7.

Удень максимально буде до +25 градусів - на півдні, у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. У Києві вночі до +10, удень до +15.

Погода в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 7 травня

У середу, 7 травня, Україна поділиться на дві зони - дощову і ні. Сухо буде:

у всіх західних областях;

у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Києві;

у Чернігівській, Сумській областях.

Уночі в західних регіонах буде холодно, трохи тепліше - на півночі. Тепло, до +15 градусів уночі, попри дощ, буде в Донецькій області. Вдень прогріється максимально до +21 градуса:

у Херсонській, Запорізькій;

у Харківській, Луганській областях.

У Києві буде сухо, вночі +5...+7, удень +15...+17.



Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 8 травня

У четвер, 8 травня, дощів в Україні поменшає. Опади ймовірні:

на Прикарпатті, Закарпатті, Чернівецькій області;

у всіх південних областях, крім Одеської області;

у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Уночі в більшості регіонів буде холодно, у межах +3...+6. У деяких областях буде тепліше, максимально вночі буде до +12 грдусів, у Донецькій області.

Вдень великого стрибка температури чекати не доводиться. Максимально до +19 градусів:

у Донецькій, Луганській;

у Запорізькій, Дніпропетровській;

у Херсонській області та в Криму.

У Києві буде без опадів, вночі до +6, вдень до +15 градусів.

Погода в Україні 8 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 9 травня

У п'ятницю, 9 травня, в Україні пройдуть дощі майже скрізь, за винятком кількох регіонів, а саме:

Запорізька, Дніпропетровська;

Донецька, Луганська;

Харківська, Полтавська;

Сумська, Чернігівська.

Вночі буде холодно. Максимально прогріється:

у Херсонській області до +12;

у Запорізькій, Одеській - до +11;

у Луганській, Донецькій областях і в Криму - до +10.

Удень максимально буде до +19 (місцями на півдні, сході та південному сході). У Києві 9 травня буде дощ, уночі до +6, удень до +15.

Погода в Україні 9 травня (meteo.gov.ua)