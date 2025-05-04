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Якою буде погода на новому робочому тижні в Україні: детальний прогноз

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 5-9 травня в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На новому робочому тижні в Україні очікується похолодання. Вірогідні дощі, а температура підніметься максимально до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Понеділок, 5 травня

У понеділок, 5 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі з грозами. Опадів не буде:

  • у Херсонській області, в Криму;
  • у Донецькій та Луганській областях.

Вночі буде подекуди дуже тепло, у межах +9...+11 градусів, у Києві та області до +12. Вдень буде тепло в Донецькій і Луганській областях, до +25. Навіть на півдні буде до +23. У регіонах із дощами та грозами - максимум до +15, у Києві - до +20.

Погода в Україні 5 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 6 травня

У вівторок, 6 травня, гроз не очікується, дощів також стане менше. Опади ймовірні в усіх регіонах, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.

Уночі в частині регіонів усе також буде до +11, але будуть і холодні регіони, наприклад, західні, у межах +5...+7.

Удень максимально буде до +25 градусів - на півдні, у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. У Києві вночі до +10, удень до +15.
Погода в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 7 травня

У середу, 7 травня, Україна поділиться на дві зони - дощову і ні. Сухо буде:
у всіх західних областях;

  • у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Києві;
  • у Чернігівській, Сумській областях.

Уночі в західних регіонах буде холодно, трохи тепліше - на півночі. Тепло, до +15 градусів уночі, попри дощ, буде в Донецькій області. Вдень прогріється максимально до +21 градуса:

  • у Херсонській, Запорізькій;
  • у Харківській, Луганській областях.

У Києві буде сухо, вночі +5...+7, удень +15...+17.

Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 8 травня

У четвер, 8 травня, дощів в Україні поменшає. Опади ймовірні:

  • на Прикарпатті, Закарпатті, Чернівецькій області;
  • у всіх південних областях, крім Одеської області;
  • у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Уночі в більшості регіонів буде холодно, у межах +3...+6. У деяких областях буде тепліше, максимально вночі буде до +12 грдусів, у Донецькій області.

Вдень великого стрибка температури чекати не доводиться. Максимально до +19 градусів:

  • у Донецькій, Луганській;
  • у Запорізькій, Дніпропетровській;
  • у Херсонській області та в Криму.

У Києві буде без опадів, вночі до +6, вдень до +15 градусів.
Погода в Україні 8 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 9 травня

У п'ятницю, 9 травня, в Україні пройдуть дощі майже скрізь, за винятком кількох регіонів, а саме:

  • Запорізька, Дніпропетровська;
  • Донецька, Луганська;
  • Харківська, Полтавська;
  • Сумська, Чернігівська.

Вночі буде холодно. Максимально прогріється:

  • у Херсонській області до +12;
  • у Запорізькій, Одеській - до +11;
  • у Луганській, Донецькій областях і в Криму - до +10.

Удень максимально буде до +19 (місцями на півдні, сході та південному сході). У Києві 9 травня буде дощ, уночі до +6, удень до +15.
Погода в Україні 9 травня (meteo.gov.ua)

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