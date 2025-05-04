Какой будет погода на новой рабочей неделе в Украине: детальный прогноз

Понедельник, 5 мая

В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди с грозами. Осадков не будет:

в Херсонской области, в Крыму;

в Донецкой и Луганской областях.

Ночью будет местами очень тепло, в пределах +9...+11 градусов, в Киеве и области до +12. Днем будет тепло в Донецкой и Луганской областях, до +25. Даже на юге будет до +23. В регионах с дождями и грозами - максимум до +15, в Киеве - до +20.



Погода в Украине 5 мая (meteo.gov.ua)

Вторник, 6 мая

Во вторник, 6 мая, гроз не ожидется, дождей также станет меньше. Осадки вероятны во всех регионах, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Ночью в части регионов все также будет до +11, но будут и холодные регионы, например, западные, в пределах +5...+7.

Днем максимально будет до +25 градусов - на юге, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях. В Киеве ночью до +10, днем до +15.

Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)

Среда, 7 мая

В среду, 7 мая, Украина поделится на две зоны - дождливую и нет. Сухо будет:

во всех западных областях;

в Хмельницкой, Житоирской, Киевской, Киеве;

в Черниговской, Сумской областях.

Ночью в западных регионах будет холодно, чуть теплее - на севере. Тепло, до +15 градусов ночью, несмотря на дождь, будет в Донецкой области. Днем прогреется максимально до +21 градуса:

в Херсонской, Запорожской;

в Харьковской, Луганской областях.

В Киеве будет сухо, ночью +5...+7, днем +15...+17.



Погода в Украине 7 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 8 мая

В четверг, 8 мая, дождей в Украине убавится. Осадки вероятны:

на Прикарпатье, Закарпатье, Черновицкая область;

во всех южных областях, кроме Одесской области;

в Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

Ночью в большинстве регионов будет холоднов, в пределах +3...+6. В некоторых областях будет теплее, максимально ночью будет до +12 грдусов, в Донецкой области.

Днем большого скачка температуры ждать не приходится. Максимально до +19 градусов:

в Донецкой, Луганской;

в Запорожской, Днепропетровской;

в Херсонской области и в Крыму.

В Киеве будет без осадков, ночью до +6, днем до +15 градусов.

Погода в Украине 8 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 9 мая

В пятницу, 9 мая, в Украине пройдут дожди почти везде, за исключением нескольких регионов, а именно:

Запорожская, Днепропетровская;

Донецкая, Луганская;

Харьковская, Полтавская;

Сумская, Черниговская.

Ночью будет холодно. Максимально прогреется:

в Херсонской области до +12;

в Запорожской, Одесской - до +11;

в Луганской, Донецкой областях и в Крыму - до +10.

Днем максимально будет до +19 (местами на юге, востоке и юго-востоке). В Киеве 9 мая будет дождь, ночью до +6, днем до +15.

Погода в Украине 9 мая (meteo.gov.ua)