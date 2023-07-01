UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якою буде погода в липні: прогноз Укргідрометцентру на найтепліший місяць року

Фото: синоптики прогнозують теплий липень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях опади в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.

Кліматична характеристика липня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря складає 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 1-9 градусів тепла, га півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму місцями 10-12 градусів тепла, на високогір’ї Карпат до 1 градусів морозу.

Абсолютний максимум - 34-39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в Карпатах та горах Криму 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни - 37-75 мм (у південно-східних областях та в Криму місцями 23-36 мм).

Як повідомляло РБК-Україна в Київ 13 травня прийшло метеорологічне літо, оскільки відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у через позначку в 15 градусів тепла.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні