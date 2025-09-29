За якої умови Німеччина збиватиме російські дрони: відповідь Пісторіуса

У Німеччині хочуть змінити закон, щоб військові могли збивати дрони

Нагадаємо, раніше глава МВС Німеччини Александр Добріндт заявив, що загроза з боку російських дронів є "високою", тому країна вживатиме заходів для свого захисту.

За його словами, серед заходів Німеччина розгляне можливість перегляду закону про безпеку польотів, щоб дозволити збройним силам країни залучатися для можливого збивання дронів.

"Йдеться про готовність захистити, наприклад, критично важливу інфраструктуру або великі скупчення людей", - додав глава МВС.