За якої умови Німеччина збиватиме російські дрони: відповідь Пісторіуса

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина збиватиме російські дрони, якщо буде "реальна загроза безпеці" країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам на полях Варшавського безпекового форуму.

За його словами, все залежить від конкретної ситуації. 

"Залежить, чи є це реальною загрозою нашій безпеці. Якщо є загроза, звісно, збиватимемо, але все залежить від ситуації", - пояснив Пісторіус.

У Німеччині хочуть змінити закон, щоб військові могли збивати дрони

Нагадаємо, раніше глава МВС Німеччини Александр Добріндт заявив, що загроза з боку російських дронів є "високою", тому країна вживатиме заходів для свого захисту.

За його словами, серед заходів Німеччина розгляне можливість перегляду закону про безпеку польотів, щоб дозволити збройним силам країни залучатися для можливого збивання дронів.

"Йдеться про готовність захистити, наприклад, критично важливу інфраструктуру або великі скупчення людей", - додав глава МВС.

