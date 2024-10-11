Якої національності насправді був Колумб: вчені провели ДНК-дослідження

Зазначається, що це дослідження поклало край багаторічним суперечкам про місцезнаходження його тіла, яке, починаючи з 1506 року, пережило низку переміщень, включно з перепохованням на Кубі та у Севільї.

Очолив дослідження судово-медичний експерт Хосе Антоніо Лоренте з Університету Гранади.

"Сьогодні, завдяки новій технології, попередня часткова теорія про те, що останки в Севільї належать Христофору Колумбу, була остаточно підтверджена", - заявив він.

Науковець пояснив, що результати ДНК-тесту були порівняні з останками його брата Дієго та сина Фернандо, що остаточно підтвердило особу мореплавця.

Водночас для вчених походження Колумба залишається загадкою, адже питання про його національність досі не вирішене.

Повідомляється, що завтра, 12 жовтня, в День Іспанії, під час спеціальної телевізійної програми буде розкрито, звідки ж насправді був великий дослідник. Незважаючи на численні теорії, що вказують на Італію, Португалію та навіть кілька регіонів Іспанії, науковці впевнені, що їхні дані закриють це питання.

Поки світ з нетерпінням чекає на відповідь, фахівці нагадують, що частина останків Колумба, ймовірно, все ще зберігається у Карибському регіоні, в Домініканській Республіці.

Однак Лоренте вважає, що головні докази ідентичності тіла вже були зібрані в Севільї.