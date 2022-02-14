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"Ковідну тисячу" відсьогодні можна витратити на періодику: як підписатися

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 08:30
"Ковідну тисячу" відсьогодні можна витратити на періодику: як підписатися Фото: "ковідну тисячу" з 14 лютого можна витратити на газети
Автор: Олександр Білоус

"Підступну тисячу" за вакцинацію відсьогодні можна витратити на підписку періодичних друкованих видань. Постанова уряду набрала чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

Як зазначили в прес-службі "Укрпошта" почала приймати заявки на підписку. Зараз розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн.

Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:

  • Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.
  • Крок 2. Вказати період отримання видання.
  • Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.
  • Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

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