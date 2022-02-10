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"Ковидную тысячу" можно потратить на периодику: как выписать газеты и журналы

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 11:08
"Ковидную тысячу" можно потратить на периодику: как выписать газеты и журналы Фото: "Ковидную тысячу" можно потратить на газеты и журналы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу" за вакцинацию, в который, в частности, вошла и подписка периодических печатных изданий. Постановление вступит в силу 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как отметили в пресс-службе, сейчас в каталоге "Укрпочты" около 3500 индексов. Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно только онлайн. Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты".

Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Для оформления заказа необходимо предпринять следующие шаги:

  • Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.
  • Шаг 2. Указать период получения издание.
  • Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.
  • Шаг 4. Указать реквизиты картыеПоддержка и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Напомним, Кабинет министров продолжил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

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