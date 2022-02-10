ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ковідну тисячу" можна витратити на періодику: як виписати газети та журнали

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 лютого 2022 11:08
"Ковідну тисячу" можна витратити на періодику: як виписати газети та журнали Фото: "Ковідну тисячу" можна витратити на газети та журнали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань. Постанова набуде чинності 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

Як зазначили в прес-службі, наразі у каталозі "Укрпошти" близько 3500 індексів. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті "Укрпошти".

Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:

  • Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.
  • Крок 2. Вказати період отримання видання.
  • Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.
  • Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта ковидная тысяча
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України