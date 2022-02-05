Ковидную тысячу будут платить украинцам с 14 лет: на что можно потратить
Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с понедельника, 7 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 2 февраля №68.
Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
На что можно потратить деньги
Документом установлено, что 1 тысяча гривен предоставляется вакцинированными исключительно для приобретения в безналичной форме:
- услуг в сферах культуры,
- образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
- физической культуры и спорта,
- внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
- для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
- товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
- а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.
Как отмечается в пояснительной записке, в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен.
Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
- билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
- билеты на концерты;
- абонемент в спортзал;
- товары в книжных магазинах.
- лекарства для лиц старше 60 лет.