ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ковідну тисячу" отримають українці з 14 років: на що можна витратити

Новость на русском →
Україна, Субота 05 лютого 2022 06:30
"Ковідну тисячу" отримають українці з 14 років: на що можна витратити Фото: підлітки зможуть витратити "ковідну тисячу" на освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Постанова набирає чинності з понеділка, 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду від 2 лютого №68.

Постановою розширений перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

На що можна витратити кошти

Документом встановлено, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:

  • послуг у сферах культури,
  • освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
  • фізичної культури і спорту,
  • здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
  • для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,
  • товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,
  • а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.
  • ліки для осіб старше 60 років.
Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США