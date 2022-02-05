"Ковідну тисячу" отримають українці з 14 років: на що можна витратити
Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Постанова набирає чинності з понеділка, 7 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду від 2 лютого №68.
Постановою розширений перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
На що можна витратити кошти
Документом встановлено, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:
- послуг у сферах культури,
- освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
- фізичної культури і спорту,
- здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
- для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,
- товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,
- а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.
Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.
Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".
Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- квитки на концерти;
- абонемент в спортзал;
- товари в книжкових магазинах.
- ліки для осіб старше 60 років.