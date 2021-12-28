ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ковидная тысяча": сколько украинцев получили выплаты и на что тратят деньги

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 16:23
"Ковидная тысяча": сколько украинцев получили выплаты и на что тратят деньги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе совещания у главы государства Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка". Премьер уточнил, что специальные счета в банках на получение этих денег открыли 6,6 млн граждан страны.

По его словам, через "Ощадбанк" на спецсчета перечислено более 3,6 млрд гривен. Из них украинцы уже потратили свыше 365 млн гривен. Глава правительства добавил, что 35% этих средств граждане потратили на книжки, 32% - на посещение кинотеатров, 11% - железнодорожные билеты и 10% - на другие направления.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

На сегодняшний день перечень услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты по Украине;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа