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За "ковидную" тысячу разрешат купить лекарства только одной категории украинцев

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 11:38
За "ковидную" тысячу разрешат купить лекарства только одной категории украинцев Фото: пенсионеры смогут купить на ковидную тысячу лекарства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Перечень товаров, которые вакцинированным от COVID-19 можно купить за 1 тысячу гривен из государственного бюджета, будет расширен в январе 2022 года. Пенсионеры смогут потратить деньги лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С января 2022 года программа поддержки будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств", - сказала первая вице-премьер министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По данным министерства, заявки на получение 1 тысячи гривен уже подали 6,5 млн вакцинированных украинцев. Из государственного бюджета на реализацию программы уже направлено 3 млрд гривен средств.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.
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Министерство экономики
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