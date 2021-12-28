За "ковидную" тысячу разрешат купить лекарства только одной категории украинцев

Перечень товаров, которые вакцинированным от COVID-19 можно купить за 1 тысячу гривен из государственного бюджета, будет расширен в январе 2022 года. Пенсионеры смогут потратить деньги лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

"С января 2022 года программа поддержки будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств", - сказала первая вице-премьер министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По данным министерства, заявки на получение 1 тысячи гривен уже подали 6,5 млн вакцинированных украинцев. Из государственного бюджета на реализацию программы уже направлено 3 млрд гривен средств.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом: