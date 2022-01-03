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"Ковидная тысяча": сколько денег потратили украинцы

Автор: Артур Родивилов

Более 6,1 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". 638 млн гривен граждане уже потратили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украинцы за три недели открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

На сегодня перечень услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты по Украине;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

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