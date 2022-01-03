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"Ковідна тисяча": скільки грошей витратили українці

Автор: Артур Родивилов

Понад 6,1 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання "ковідної тисячі". 638 млн гривень громадяни вже витратили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Українці за три тижні відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "дія".

На сьогодні перелік послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу", виглядає наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки Україною;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей, виставковий центр або на концерт;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.

Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.

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