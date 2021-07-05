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Не тільки ковід-сертифікат: як щепленим людям потрапити в ЄС

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 08:41
Не тільки ковід-сертифікат: як щепленим людям потрапити в ЄС Фото: як щепленим людям потрапити в ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації. Це повний курс щеплень від COVID-19, негативний ПЛР-тест і дані про те, що людина вже перехворіла "ковідом".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС".

EU Digital Covid Certificate не єдиний інструмент, який можна використовувати, пояснив РБК-Україна спікер Єврокомісії з питань охорони здоров'я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.

"Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони повинні містити інформацію, яка, принаймні, дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини і дату введення вакцини", - розповів він.

Зазначимо, крім ковід-паспорта, кожна країна може встановлювати правила в'їзду на її територію в умовах пандемії, незважаючи на загальні рекомендації Єврокомісії.

Також в ЄС зобов'язані визнавати імунізацію препаратами, схваленими їх регулятором EMA. Поки це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson&Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року свої кордони для громадян України відкрили Нідерланди.

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Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС