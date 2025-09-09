Верховний Суд розгляне оскарження дозволу АМКУ на угоду CRH-Buzzi: деталі справи

У четвер, 11 вересня, Верховний Суд розпочне розгляд касаційної скарги ПБГ "Ковальська" у справі щодо дозволу АМКУ на придбання компанією CRH двох цементних заводів італійської Buzzi Unicem в Україні. У "Ковальскій" заявляють, що ця угода створює ризики для конкуренції на цементному ринку.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Битва за цемент. Верховний Суд продовжить розгляд справи "Ковальської" проти АМКУ та CRH" .

Спір стосується рішення Антимонопольного комітету України, яким було дозволено CRH придбати два цементні заводи італійської Buzzi Unicem – "Волинь-цемент" і "Південь-цемент". Разом із трьома підприємствами, що вже належать CRH в Україні, компанія значно посилює позиції на ринку.

Позиція "Ковальскої"

Промислово-будівельна група "Ковальська" – провідний виробник бетону в Україні та один із найбільших споживачів цементу – від самого початку виступила проти угоди CRH–Buzzi, заявивши про ризики для конкуренції на цементному ринку.

Гендиректор "Ковальської" Сергій Пилипенко наголошує, що така концентрація створює ризик монополії. Він підкреслив, що придбання двох заводів дозволить CRH отримати домінуючу позицію і потенційно контролювати ціни на ключовий ресурс для будівництва.

У промислово-будівельній групі також вказують на недоліки процедури розгляду концентрації в АМКУ.

Зокрема, комітет відмовив "Ковальській" у залученні її як третьої сторони під час розгляду заявки CRH. У своєму позові компанія стверджує, що регулятор не врахував думку найбільшого споживача цементу, а аналіз конкурентних наслідків був неповним.

"Зобов’язання, які АМКУ наклав на CRH, мають суто формальний характер. Вони не створюють реальних запобіжників для збереження конкуренції та не гарантують рівних умов на ринку. В рішенні відсутні будь-які суттєві умови чи обмеження, які б реально стримували CRH від зловживання своїм ринковим становищем", – каже Пилипенко.

Директор юридичної компанії "Ваша перевага", екс-директор Департаменту АМКУ досліджень і розслідувань ринків ПЕК та ЖКГ Тетяна Кулішова також підкреслює важливість участі найбільших споживачів у подібних справах.

"Якщо інтереси компанії зачіпаються, вона має право бути залученою третьою стороною", – зазначає Кулішова.

Також за її словами, рішення про концентрацію може бути зупинене так би мовити "посередині", тобто тоді, коли угода вже виконується компаніями. "Юридично, це можливо, тобто можливо розірвати всі ці договори і вимагати повернення до стану, який був до концентрації", – пояснила юристка.

За свого боку, у ПБГ "Ковальська" застерігають у створенні небезпечного прецеденту, коли CRH може отримати майже необмежений вплив на ринок без дієвих обмежень чи реальних важелів для регулятора.

"Саме тому "Ковальська" оскаржує як сам дозвіл на концентрацію, так і відсутність у дозволі реальних стримуючих механізмів у подальшій діяльності CRH", – додав Пилипенко.

Як просувається розгляд справи

Справу розглядають уже понад рік. У лютому 2025 Київський господарський суд першої інстанції підтримав "Ковальську", але апеляція стала на бік CRH та АМКУ.

Як зазначається у публікації РБК-Україна, розгляд справи у Верховному Суді матиме вирішальне значення, оскільки стане фінальною крапкою у судовій епопеї навколо найбільшої M&A-угоди на українському цементному ринку.

Від рішення суддів залежить, чи залишиться в силі дозвіл АМКУ (із вже виконаними умовами), чи, теоретично, може бути створено прецедент для перегляду або анулювання великої концентрації постфактум.