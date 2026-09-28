Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації

Керівник ЦПД залишає посаду

Коваленко подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення.

"Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку", - каже Коваленко.

Екскерівник ЦПД зазначив, що йому з командою вдалося:

розбудувати сильну інституцію,

наростити медійні продукти для протидії дезінформації і формування українського порядку денного;

значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами.

За його словами, настав час рухатися далі.

"Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією", - уточнив Коваленко.

Він побажав ЦПД при РНБО лише успіхів як чудовій команді, яка точно зробить ще багато для України.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.