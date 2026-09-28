Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України відбулися кадрові зміни. Голова ЦПД Андрій Коваленко йже у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваленка у Telegram.
Коваленко подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення.
"Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку", - каже Коваленко.
Екскерівник ЦПД зазначив, що йому з командою вдалося:
За його словами, настав час рухатися далі.
"Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією", - уточнив Коваленко.
Він побажав ЦПД при РНБО лише успіхів як чудовій команді, яка точно зробить ще багато для України.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, 21 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнений з посади. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.