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Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації

22:35 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Президент України Володимир Зеленський і екскерівник ЦПД Андрій Коваленко (t.me/akovalenko1989)

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України відбулися кадрові зміни. Голова ЦПД Андрій Коваленко йже у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваленка у Telegram.

Керівник ЦПД залишає посаду

Коваленко подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення.

"Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку", - каже Коваленко.

Екскерівник ЦПД зазначив, що йому з командою вдалося:

  • розбудувати сильну інституцію,
  • наростити медійні продукти для протидії дезінформації і формування українського порядку денного;
  • значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами.

За його словами, настав час рухатися далі.

"Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією", - уточнив Коваленко.

Він побажав ЦПД при РНБО лише успіхів як чудовій команді, яка точно зробить ще багато для України.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, 21 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнений з посади. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

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