Коваленко покидает должность руководителя Центра противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины произошли кадровые изменения. Глава ЦПД Андрей Коваленко уходит в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Telegram.
Коваленко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение.
"Три года в ЦПД СНБО - это долгий путь. Благодарен за эту возможность принести пользу государству на этом направлении", - говорит Коваленко.
Экс-руководитель ЦПД отметил, что ему с командой удалось:
По его словам, пора двигаться дальше.
"Рад этому. Остаюсь в процессах нацбезопасности и когнитивного противоборства с россией", - уточнил Коваленко.
Он пожелал ЦПД при СНБО только успехов как замечательной команде, которая точно сделает еще многое для Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, 21 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.