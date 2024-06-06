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Коваленко про ліміти для Києва: населенню залишилось близько 50% від звичного споживання

Четвер 06 червня 2024 20:13
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Коваленко про ліміти для Києва: населенню залишилось близько 50% від звичного споживання Ілюстративне фото: у Києві змінили ліміти споживання електроенергії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укренерго" сьогодні змінило обсяги споживання електроенергії для Києва. Для населення та бізнесу залишилося близько 50% від звичного споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Прогнозоване споживання Києва на завтра - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання", - зауважив Коваленко.

Він зауважив, що у п'ятницю, 7 червня, тенденція з електроенергією залишиться аналогічною.

"З 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", - написав він.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після того, як Росія знищила близько 80% генерації в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії. Через те, що областям встановлюються різні ліміти світло в регіонах вимикається з різною тривалістю.

Через високий рівень споживання у Києві запроваджувались аварійні відключення електроенергії.

Окрім того, в "Укренерго" повідомили, що у п'ятницю, 7 червня, світло за графіками планують відключати протягом усього дня.

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Київ Блекаут Графік відключення світла YASNO
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