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Ковальчук: импорт э/э ровным графиком осложняет балансировку энергосистемы

Новости » Экономика     26.12.2019 - 10:23
Ковальчук: импорт э/э ровным графиком осложняет балансировку энергосистемы
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина)

Импортеры заключают контракты в удобные для них периоды

Импорт электроэнергии в Украину ровным графиком сложно регулировать. Об этом заявил руководитель "Укрэнерго", оператора энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина.

Как отметил Ковальчук, можно дать команду ТЭС увеличить или уменьшить мощность, импортеру такой команды дать нельзя.

Руководитель "Укрэнерго" отметил, что считает стратегически неправильным импорт электроэнергии в Украину с территории России.

"И вопрос не только в зависимости от РФ. Вопрос в том, что этим мы повышаем ВВП страны-агрессора, этим мы усложняем режимы в энергосистеме Украины. К сожалению, импортеры из России преимущественно заключают контракты на поставку ровным графиком, в периоды более дешевой электрической энергии, удобные для них. И де-факто импорт из Российской Федерации конкурирует преимущественно с украинской атомной генерацией", - сказал он.

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который допускает возможность импорта э/э из России. Закон должен обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке.

Отметим, руководитель "Укрэнерго", Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина заявил, что максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации составляет 10-15% от общего украинского спроса.

Нужно как можно скорее урегулировать вопрос "зеленых тарифов", - Ковальчук Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии
Новости Украины УкрэнергоимпортЭлектроэнергия
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