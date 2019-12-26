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Ковальчук: імпорт е/е рівним графіком ускладнює балансування енергосистеми

Новини » Економіка     26.12.2019 - 10:23
Ковальчук: імпорт е/е рівним графіком ускладнює балансування енергосистеми
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна)

Імпортери укладають контракти в зручні для них періоди

Імпорт електроенергії в Україну рівним графіком складно регулювати. Про це заявив керівник "Укренерго", оператора енергосистеми країни, Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Ковальчук, можна дати команду ТЕС збільшити або зменшити потужність, імпортеру такої команди дати не можна.

Керівник "Укренерго" зазначив, що вважає стратегічно неправильним імпорт електроенергії в Україну з території Росії.

"І питання не тільки в залежності від РФ. Питання в тому, що цим ми підвищуємо ВВП країни-агресора, цим ми ускладнюємо режими в енергосистемі України. На жаль, імпортери з Росії переважно укладають контракти на поставку рівним графіком, в періоди більш дешевої електричної енергії, зручні для них. І де-факто імпорт з Російської Федерації конкурує переважно з українською атомною генерацією", - сказав він.

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту е/е з Росії. Закон повинен забезпечити контроль над цінами на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку.

Зазначимо, керівник "Укренерго", Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації становить 10-15% від загального українського попиту.

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Новини України УкренергоимпортЕлектроенергія
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