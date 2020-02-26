Коваль: табачной поправкой Холодов подставляет президента

Табачной поправкой в закон №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, в первую очередь, подставляет президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью Delo.ua заявил бизнес-партнер Холодова, акционер "Эфкона" Василий Коваль.

"Зеленский не просто говорит, что ему надо какой-то частный бизнес поддерживать. А создать равные условия для всех. Чтобы и производители работали, и розница, и оптовики. А Холодов и такие, как он, тянут одеяло на себя. Он монополист в рознице, и, конечно, установил себе самую большую маржу", - заявил Коваль.

По его словам, главный интерес Холодова - собственная прибыль и его не интересует сколько потеряет бюджет.

"Зато вполне понятно, какую выгоду получит принадлежащая Холодову компания "Киев Маркет Солюшн", которая владеет 600 торговыми киосками "Т-киоск". Вы себе представляете, какое влияние и какая прибыль, когда одним махом меняешь маржу на 15%? И, главное, закрепляешь это законодательно. Ведь раньше правила установки киосков менялись чуть ли не каждый год", - считает Коваль.

По его словам, Холодов свыше 20 лет занимается оптовой и розничной торговлей сигаретами и некоторое время они были партнерами в этом бизнесе. Также Коваль убежден, заявления нардепа о том, что он продал "Киев Маркет Солюшн" - неправда.

Напомним, скандал вокруг законопроекта №1049, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который по данным расследования программы "Схемы" опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет.

В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Как писало РБК-Украина, 19 февраля президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1049. В своих предложениях к закону президент обращает внимание, что табачная поправка не согласуется с Хозяйственным кодексом Украины, а также законом "О ценах и ценообразовании". Более того, по мнению президента, поправка по сути является вмешательством народных депутатов в полномочия правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые имеют определенные полномочия в сфере государственного регулирования цен.

Впрочем, принятие парламентом табачной поправки уже привело к кризису на рынке. Четыре табачные компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках. За октябрь-ноябрь 2019 года госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд грн.