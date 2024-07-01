Котельні та генератори. У КМДА розповіли, де не вимикають світло при відключеннях

Де не вимикають світло при відключеннях

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, відключення застосовують до всіх будівель та об'єктів міста, крім критичної інфраструктури або тих об'єктів, які підключені до одного джерела із критичною інфраструктурою.

Періоди відключень енергетики намагаються зменшити, проте через дефіцит виробництва електроенергії графіки стабілізаційних знеструмлень продовжують діяти.

"Об'єкти, де наявність електроенергії життєво необхідна, наприклад, лікарні зі стаціонарними відділеннями, відключатись не повинні. Також усі лікарні столиці оснащені генераторами, які місто почало встановлювати ще 5-6 років тому", - розповів експерт.

Київ має також понад два десятки мобільних пересувних котелень, які зможуть забезпечувати ці заклади теплом взимку - у разі аварійної ситуації.

Модульна котельня (фото: facebook.com/kyiv.city.council)

Така котельня може працювати без дозаправки до шести діб. Контроль тиску й температури можна здійснювати дистанційно.

Крім того, у місті запровадили спеціальний режим вуличного освітлення - щоб знизити споживання.

Варто зазначити також, що житловим будинкам повноцінно функціонувати при відключеннях важко. У КМДА пояснили, що це пов'язано зі складнощами з насосним обладнанням для підкачки й нормального постачання води, роботою ліфтового обладнання, особливо у висотках тощо.