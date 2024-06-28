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Україна вже не має змоги штучно тримати низький тариф на світло, - експерт

П'ятниця 28 червня 2024 15:01
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Україна вже не має змоги штучно тримати низький тариф на світло, - експерт Фото: Україна вже не має змоги штучно тримати низький тариф на світло (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила можливість утримувати штучно занижені тарифи на електроенергію для населення.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він розповів, що в майбутньому вже більше не буде штучно занижених тарифів, бо в Україні вже немає енергетики, яка б могла витримувати неринкові тарифи.

"В нас більше немає можливості штучно щось (тариф на світло – ред.) утримувати. В нас більше немає можливості сплачувати нечесну ціну, не ринкову ціну за ті чи інші речі, зокрема за воду. Переводьте людей на адресну допомогу", - сказав Харченко.

Він пояснив, що за різними розрахунками, якщо перевести людей з низьких тарифів на систему адресної допомоги, це дозволяє країнам економити десятки мільярдів гривень для бюджету.

Також Харченко додав, що до початку повномасштабного вторгнення були розрахунки стосовно того, скільки грошей можна було б зекономити держбюджету.

"Тільки ринок електроенергії міг би скоротити проблеми бюджету на 80 мільярдів гривень тільки за рахунок того, щоб ввести прозору тарифну систему, причому абсолютно компенсуючи всім, хто потребує такої компенсації витрати на електрику і комунальні послуги", - наголосив експерт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.

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