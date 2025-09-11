Костюмний шик: Квіткова, Єфросиніна і зірки "Холостяка" показали, як стильно носити піджаки

Цієї осені піджак став головним трендом, він легко замінює куртку, створює елегантний образ і працює як у повсякденному житті, так і на вечірках. Українські зірки вже показали, як створювати костюмні "луки" та з чим стилізувати такий одяг.
РБК-Україна зібрало найяскравіші образи, які можна повторити вже цієї осені.
Блогерка обрала ультрамодне поєднання: оверсайз піджак глибокого чорного кольору, лаконічні шорти та яскрава жовта футболка. Цей образ доповнили лофери та білі шкарпетки, які створюють ефект old-money. Такий "лук" ідеально підходить для прогулянки містом, зустрічі з подругами чи неформальної вечірки.
Інфлюенсерка зробила ставку на романтичність. Молочна сатинова спідниця, короткий топ і піджак пастельно-рожевого відтінку створили трендовий образ, який хочеться повторити. А прикраси та легка хвиля волосся додають Аліні ніжності та святковості. Такий варіант чудово пасує для весільних прийомів, дівич-вечорів або коктейльних вечірок.
Телеведуча та учасниця "Холостяка" відвідала івент у білому костюмному сеті з шортами та піджаком на запах. Мінімалістичні аксесуари та акцент на туфлях з бантом роблять образ водночас стриманим і сексуальним. І це крута ідея для вечірніх подій, світських заходів чи модних показів.
Танцівниця обрала контрастну комбінацію: яскраво-червоні штани та піджак у парі з білим топом. Такий дует виглядає впевнено й енергійно, підкреслюючи характер. Це - ідеальний "лук" для ділових зустрічей, fashion-івентів або гучних вечірок, коли потрібно привернути увагу.
Телезірка показала, що костюм може виглядати розкішно навіть без додаткових деталей. Вона обрала насичений фіолетовий піджак і класичні прямі штани, доповнивши все сріблястими туфлями. Такий аутфіт підходить для офіційних подій, премій або вечірніх виходів, де потрібен елегантний, але сучасний вигляд.
Вас може зацікавити