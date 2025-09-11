Костюмный шик: Квиткова, Ефросинина и звезды "Холостяка" показали, как стильно носить пиджаки

Этой осенью пиджак стал главным трендом, он легко заменяет куртку, создает элегантный образ и работает как в повседневной жизни, так и на вечеринках. Украинские звезды уже показали, как создавать костюмные "луки" и с чем стилизовать такую одежду.
РБК-Украина собрало самые яркие образы, которые можно повторить уже этой осенью.
Блогерша выбрала ультрамодное сочетание: оверсайз пиджак глубокого черного цвета, лаконичные шорты и яркая желтая футболка. Этот образ дополнили лоферы и белые носки, которые создают эффект old-money. Такой "лук" идеально подходит для прогулки по городу, встречи с подругами или неформальной вечеринки.
Инфлюенсер сделала ставку на романтичность. Молочная сатиновая юбка, короткий топ и пиджак пастельно-розового оттенка создали трендовый образ, который хочется повторить. А украшения и легкая волна волос добавляют Алине нежности и праздничности. Такой вариант прекрасно подходит для свадебных приемов, девичников или коктейльных вечеринок.
Телеведущая и участница "Холостяка" посетила ивент в белом костюмном сете с шортами и пиджаком на запах. Минималистичные аксессуары и акцент на туфлях с бантом делают образ одновременно сдержанным и сексуальным. И это крутая идея для вечерних событий, светских мероприятий или модных показов.
Танцовщица выбрала контрастную комбинацию: ярко-красные брюки и пиджак в паре с белым топом. Такой дуэт выглядит уверенно и энергично, подчеркивая характер. Это - идеальный "лук" для деловых встреч, fashion-ивентов или шумных вечеринок, когда нужно привлечь внимание.
Телезвезда показала, что костюм может выглядеть роскошно даже без дополнительных деталей. Она выбрала насыщенный фиолетовый пиджак и классические прямые брюки, дополнив все серебристыми туфлями. Такой аутфит подходит для официальных событий, премий или вечерних выходов, где нужен элегантный, но современный вид.
