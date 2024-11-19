"Призові – не показник". Костюк розкрила справжні заробітки в тенісі

Сама Костюк за кар'єру заробила на турнірах 4.992.732 долари. Ця інформація розміщена на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

"Багато людей не розуміє, що з них до мене дійшло відсотків 70, якщо не менше. Ми скрізь платимо податки, а ця сума вказана без відрахувань. Окрім того, теніс – дужа затратний вид спорту. В тебе є команда, ти возиш усіх, ти за все сам платиш", – пояснила тенісистка.

Щодо повної картини заробітків, важливо й те, чи є в гравця спонсорські контракти. І наскільки вони великі. У когось вони взагалі відсутні. А як вдалий приклад роботи зі спонсорами, Костюк навела, зокрема, британську тенісистку Емму Радукану.

Гравчиня, яка зараз перебуває на 58-й сходинці рейтингу, призових заробила навіть трохи менше українки. Проте, перемога на US Open у 2021 році призвела до інтересу до неї з боку солідних спонсорів. Тому, не маючи останнім часом великих успіхів на корті, британка все одно стабільно отримує 10-15 мільйонів доларів на рік.

"У всіх різний брендинг і всі по різному отримують від контрактів. Ти тут ніколи не прорахуєш, хто насправді скільки заробляє. Немає повної інформації", – впевнена Костюк.

Найбагатшою ж у світі жіночого тенісу, на думку Костюк, є американка Серена Вільямс. За довгий час виступів на корті вона офіційно заробила 98,4 доларів призових. Крім того, в неї величезні спонсорські контракти поза кортом.