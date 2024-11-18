Костюк розкрила підтексти матчів зі Світоліною

За увесь час спільного виступу на найвищому рівні, шляхи двох зірок українського тенісу перетинались лише двічі. Перша зустріч відбулась шість років тому, коли 15-річна Костюк робила перші кроки у дорослому тенісі. Українки зіграли в 1/16 фіналу Australian Open-2018. Світоліна впевнено перемогла – 6:2, 6:2.

"Я думаю, тоді в мене не було шансів. Це був мій шостий матч на турнірі. А в 15 років шостий матч на Grand Slam – велике навантаження, – згадує Костюк. – Була фізично і морально виснажена. А Еліна, навпаки – меганалаштована на перемогу. Можливо, в глибині душі і хотілось її обіграти. Здавалось, якщо це вдасться, зможу потім повторити її досягнення".

Друга зустріч відбулась цьогоріч, на "тисячнику" в канадському Торонто. Тепер вже перемогла Костюк – 6:2, 2:6, 6:2.

"Дуже хотіла виграти той матч, хоча не можу сказати, що він був для мене якимось принциповим, – зізналась перша ракетка України. – Я декілька разів тренувалась з Еліною, тож приблизно розуміла, як вона грає, що вона робить. Мені було в першу чергу цікаво порівняти себе з собою 15-річною. Це був прикольний досвід".

У свіжому рейтингу Жіночої теніснної асоціації (WTA) Костюк посідає 18-ту сходинку. Світоліна відстає на п'ять позицій.