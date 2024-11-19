"Призовые – не показатель". Костюк раскрыла настоящие заработки в теннисе

Сама Костюк за карьеру заработала на турнирах 4.992.732 доллара. Эта информация размещена на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Многие люди не понимают, что из них до меня дошло процентов 70, если не меньше. Мы везде платим налоги, а эта сумма указана без отчислений. Кроме того, теннис – очень затратный вид спорта. У тебя есть команда, ты возишь всех, ты за все сам платишь", – объяснила теннисистка.

Что касается полной картины заработков, важно и то, есть ли у игрока спонсорские контракты. И насколько они велики. У кого-то они вообще отсутствуют. А как удачный пример работы со спонсорами, Костюк привела, в частности, британскую теннисистку Эмму Радукану.

Теннисистка, которая сейчас находится на 58-й строчке рейтинга, призовых заработала даже немного меньше украинки. Однако победа на US Open в 2021 году вызвала интерес к ней со стороны солидных спонсоров. Поэтому, не имея в последнее время больших успехов на корте, британка все равно стабильно получает 10-15 миллионов долларов в год.

"У всех разный брендинг и все по-разному получают от контрактов. Ты здесь никогда не просчитаешь, кто на самом деле сколько зарабатывает. Нет полной информации", – уверена Костюк.

Богатейшей же в мире женского тенниса, по мнению Костюк, является американка Серена Уильямс. За долгое время выступлений на корте она официально заработала 98,4 долларов призовых. Кроме того, у нее огромные спонсорские контракты вне корта.