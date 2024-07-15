Костюк залишилася першою ракеткою України, Ястремська обійшла Світоліну: новий рейтинг WTA

22-річна спортсменка втримала на 19-й позиції після завершення Вімблдонського турніру. До свого активу вона записала 2240 залікових балів.

Натомість Світоліна втратила 9 сходинок і опустилася на 30-те місце. Паралельно Ястремська піднялася на два щаблі вгору та опинилася на 25-й позиції. Тим часом Ангеліна Калініна зберегла 47-ме місце, а наддосвідчена Леся Цуренко втратила аж 31 сходинку та стала 90-ю.

У другій сотні рейтингу четверо українських тенісисток продемонстрували серйозний прогрес. Дарія Снігур піднялася на 25 позицій, Юлія Стародубцева – на 30, а Катерина Байндль і Катаріна Завацька – на 15 і 18 відповідно. Впритул до переходу в топ-100 наблизилася Снігур (105-те місце).

Полька Іга Свьонтек зберегла статус першої ракетки світу. До першої п'ятірки рейтингу потрапили американка Корі Гауфф, Аріна Сабаленко з Білорусі, казахська тенісистка Єлена Рибакіна та італійка Ясміне Паоліні. Сенсаційна переможниця Вімблдона Барбора Крейчікова замкнула топ-10, злетівши вгору на 22 позиції.