Костюк осталась первой ракеткой Украины, Ястремская обошла Свитолину: новый рейтинг WTA

22-летняя спортсменка удержала на 19-й позиции после завершения Уимблдонского турнира. В свой актив она записала 2240 зачетных баллов.

Свитолина же потеряла 9 ступенек и опустилась на 30-е место. Параллельно Ястремская поднялась на две ступени вверх и оказалась на 25-й позиции. Тем временем Ангелина Калинина сохранила 47-е место, а сверхопытная Леся Цуренко потеряла 31 строчку и стала 90-й.

Во второй сотне рейтинга четверо украинских теннисисток продемонстрировали серьезный прогресс. Дарья Снигур поднялась на 25 позиций, Юлия Стародубцева – на 30, а Екатерина Байндль и Катарина Завацкая – на 15 и 18 соответственно. Вплотную к переходу в топ-100 приблизилась Снигур (105-е место).

Полячка Ига Свентек сохранила статус первой ракетки мира. В первую пятерку рейтинга попали американка Кори Гауфф, Арина Соболенко из Беларуси, казахская теннисистка Елена Рыбакина и итальянка Ясмине Паолини. Сенсационная победительница Уимблдона Барбора Крейчикова замкнула топ-10, взлетев вверх на 22 позиции.