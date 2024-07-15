RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк осталась первой ракеткой Украины, Ястремская обошла Свитолину: новый рейтинг WTA

Фото: Марта Костюк надолго задержалась в первой двадцатке сильнейших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк сохранила статус национального лидера в обновленной версии классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соотечественницы Даяна Ястремская и Элина Свитолина попали в топ-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летняя спортсменка удержала на 19-й позиции после завершения Уимблдонского турнира. В свой актив она записала 2240 зачетных баллов.

Свитолина же потеряла 9 ступенек и опустилась на 30-е место. Параллельно Ястремская поднялась на две ступени вверх и оказалась на 25-й позиции. Тем временем Ангелина Калинина сохранила 47-е место, а сверхопытная Леся Цуренко потеряла 31 строчку и стала 90-й.

Во второй сотне рейтинга четверо украинских теннисисток продемонстрировали серьезный прогресс. Дарья Снигур поднялась на 25 позиций, Юлия Стародубцева – на 30, а Екатерина Байндль и Катарина Завацкая – на 15 и 18 соответственно. Вплотную к переходу в топ-100 приблизилась Снигур (105-е место).

Полячка Ига Свентек сохранила статус первой ракетки мира. В первую пятерку рейтинга попали американка Кори Гауфф, Арина Соболенко из Беларуси, казахская теннисистка Елена Рыбакина и итальянка Ясмине Паолини. Сенсационная победительница Уимблдона Барбора Крейчикова замкнула топ-10, взлетев вверх на 22 позиции.

 

К слову, ранее разобрали уникальность триумфа Алькараса на Уимблдонском турнире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская