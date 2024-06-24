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Костюк втратила позиції в рейтингу найкращих тенісисток, Світоліна показала стабільність

Фото: Марта Костюк втрималася в двадцятці найсильніших (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Марта Костюк погіршила становище в топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA), але залишилася першою ракеткою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річна спортсменка впродовж тижня втратила дві позиції. Нині національна лідерка посідає 18-те місце, маючи в активі 2240 залікових очок.

Другою найкращою серед українок залишається Еліна Світоліна. Титулована вітчизняна тенісистка продовжила перебування на 21-й сходинці рейтингу WTA ще на тиждень. За останні 12 місяців 29-річна Світоліна взяла участь в 15-ти турнірах і завоювала 2099 пунктів.

До першої сотні класифікації потрапили ще три українки. Даяна Ястремська втратила одну позицію (28-ме місце), Ангеліна Калініна пішла вгору на три позиції (44-те), а Леся Цуренко піднялася на дві сходинки (57-ме). Тим часом у другій сотні влаштувалися ще чотири українки – Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катерина Байндль і Катаріна Завацька.

У топ-10 рейтингу WTA обійшлося без змін. Лідер списку – полька Іга Свьонтек. Вона відірвалася від американки Корі Гауфф на понад 2,5 тисячі очок. Третьою в світі залишається Аріна Сабаленко з Білорусі.

 

До слова, напередодні Ястремська вибила росіянку Андрєєву в першому колі Бад-Гомбурга.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська