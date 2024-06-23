ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ястремська вибила росіянку на старті Бад-Гомбурга, Калініна виграла кваліфікацію Істборна

Неділя 23 червня 2024 15:21
UA EN RU
Ястремська вибила росіянку на старті Бад-Гомбурга, Калініна виграла кваліфікацію Істборна Фото: Даяна Ястремська вибила юну "нейтралку" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна оформили перемоги на трав'яних турнірах у німецькому Бад-Гомбурзі та британському Істборні відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Rothesay International, кваліфікація, фінал

Калініна – Девіс – 2:0 (7:6, 6:4)

Bad Homburg Open, 1-й раунд

Ястремська – Андрєєва – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

Калініна проґавила стартовий ривок американки Лорен Девіс, тож у дебюті "горіла" 0:2. Утім, українка швидко прийшла до тями та оперативно зрівняла рахунок. Далі суперниці зосередилися на власних подачах, тож справа дійшла до тай-брейку. Там сильнішою була Калініна.

Другий сет розпочався за ще гіршим сценарієм. Цього разу вітчизняна тенісистка програла три гейми зі старту. Проте, зуміла відповісти п'ятьма набраними пунктами поспіль. З таким перебігом подій Калініна закрила сет і поєдинок у десятому геймі, реалізувавши матчбол із першої спроби.

Натомість Ястремська розібралася з росіянкою Міррою Андрєєвою. У першій партії опонентки вдало грали на власних подачах аж до фінішу сету, де нейтральна тенісистка несподівано оформила брейк. А потім відразу ж закрила партію власною подачею "під нуль".

Українка реабілітувалася в другому сеті. Ястремська взяла подачу росіянки в четвертому геймі та створила гандикап (3:1). Андрєєва спробувала повернутися в гру брейком у дев'ятому геймі, але українська тенісистка відразу ж узяла її подачу та зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет Ястремська залишила за собою. Ключовим став восьмий гейм, коли вона оформила брейк. У наступному представниця України з третьої спроби реалізувала матчбол на власній подачі. У рамках другого кола змагань Ястремська зустрінеться з переможницею протистояння німкені Кербер і "нейтралки" Шнайдер.

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
NEWS
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України