Ястремська вибила росіянку на старті Бад-Гомбурга, Калініна виграла кваліфікацію Істборна

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна оформили перемоги на трав'яних турнірах у німецькому Бад-Гомбурзі та британському Істборні відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Rothesay International, кваліфікація, фінал

Калініна – Девіс – 2:0 (7:6, 6:4)

Bad Homburg Open, 1-й раунд

Ястремська – Андрєєва – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

Калініна проґавила стартовий ривок американки Лорен Девіс, тож у дебюті "горіла" 0:2. Утім, українка швидко прийшла до тями та оперативно зрівняла рахунок. Далі суперниці зосередилися на власних подачах, тож справа дійшла до тай-брейку. Там сильнішою була Калініна.

Другий сет розпочався за ще гіршим сценарієм. Цього разу вітчизняна тенісистка програла три гейми зі старту. Проте, зуміла відповісти п'ятьма набраними пунктами поспіль. З таким перебігом подій Калініна закрила сет і поєдинок у десятому геймі, реалізувавши матчбол із першої спроби.

Натомість Ястремська розібралася з росіянкою Міррою Андрєєвою. У першій партії опонентки вдало грали на власних подачах аж до фінішу сету, де нейтральна тенісистка несподівано оформила брейк. А потім відразу ж закрила партію власною подачею "під нуль".

Українка реабілітувалася в другому сеті. Ястремська взяла подачу росіянки в четвертому геймі та створила гандикап (3:1). Андрєєва спробувала повернутися в гру брейком у дев'ятому геймі, але українська тенісистка відразу ж узяла її подачу та зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет Ястремська залишила за собою. Ключовим став восьмий гейм, коли вона оформила брейк. У наступному представниця України з третьої спроби реалізувала матчбол на власній подачі. У рамках другого кола змагань Ястремська зустрінеться з переможницею протистояння німкені Кербер і "нейтралки" Шнайдер.