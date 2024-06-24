RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток, Свитолина показала стабильность

Фото: Марта Костюк удержалась в двадцатке сильнейших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Марта Костюк усугубила положение в топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), но осталась первой ракеткой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя спортсменка в течение недели потеряла две позиции. В данный момент национальный лидер занимает 18-е место, имея в активе 2240 зачетных очков.

Второй лучшей среди украинок остается Элина Свитолина. Титулованная отечественная теннисистка продлила пребывание на 21-й строчке рейтинга WTA еще на неделю. В последние 12 месяцев 29-летняя Свитолина приняла участие в 15-ти турнирах и завоевала 2099 пунктов.

В первую сотню классификации попали еще три украинки. Даяна Ястремская потеряла одну позицию (28-е место), Ангелина Калинина пошла вверх на три позиции (44-е), а Леся Цуренко поднялась на две ступеньки (57-е). Тем временем во второй сотне обосновались еще четыре украинки – Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая.

В топ-10 рейтинга WTA обошлось без изменений. Лидер списка – полячка Ига Свентек. Она оторвалась от американки Кори Гауфф более чем на 2,5 тысячи очков. Третьей в мире остается Арина Соболенко из Беларуси.

 

К слову, накануне Ястремская выбила россиянку Андрееву в первом круге Бад-Хомбурга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская