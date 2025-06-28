Костюк вразила формою перед "Вімблдоном": ефектне відео тренування

Друга ракетка України Марта Костюк готується до участі у "Вімблдоні"-2025 – головному трав'яному турнірі сезону. Тенісистка опублікувала у соцмережах відео зі свого тренування на корті перед стартом змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

На чому робить акцент тенісистка

На кадрах Марта активно працює над технікою ударів, демонструючи чудову швидкість, координацію та фізичну форму.

Підготовка триває у переддень старту Вімблдонського чемпіонату – 30 червня. Костюк зіграє свій перший матч у вівторок, 1 липня. У стартовому раунді українка зустрінеться зі словенкою Веронікою Ер'явець (№171 WTA), яка пробилася в основну сітку з кваліфікації.

Перед "Вімблдоном" українка невдало виступила на турнірах WTA 500 у Берліні та Бад-Гомбурзі, де обидва рази поступилася у першому колі американці Еммі Наварро – дев'ятій ракетці світу.

Костюк на турнірах "Гренд Слем" у 2025-му

На цьогорічному Australian Open (хардове покриття кортів) Костюк вийшла до третього кола. Перемогла Нао Хібіно з Японії та Юлію Німайєр з Німеччини. Але потім поступилася іспанці Паулі Бадосі – 4:6, 6:4, 3:6.

На ґрунтовому "Ролан Гаррос"-2025 українка зійшла з дистанції вже в першому колі, програвши чеській кваліфаєрці Сарі Бейлек – 3:6, 1:6.

Найвищим досягненням другої ракетки України на Вімблдонському турнірі є вихід у третє коло в 2024 році.