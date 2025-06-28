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Костюк поразила формой перед "Уимблдоном": эффектное видео тренировки

Уимблдон, Суббота 28 июня 2025 12:05
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Костюк поразила формой перед "Уимблдоном": эффектное видео тренировки Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк готовится к участию в "Уимблдоне"-2025 - главном травяном турнире сезона. Теннисистка опубликовала в соцсетях видео со своей тренировки на корте перед стартом соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

На чем делает акцент теннисистка

На кадрах Марта активно работает над техникой ударов, демонстрируя отличную скорость, координацию и физическую форму.

Подготовка продолжается в канун старта Уимблдонского чемпионата - 30 июня. Костюк сыграет свой первый матч во вторник, 1 июля. В стартовом раунде украинка встретится со словенкой Вероникой Эрьявец (№171 WTA), которая пробилась в основную сетку из квалификации.

Перед "Уимблдоном" украинка неудачно выступила на турнирах WTA 500 в Берлине и Бад-Хомбурге, где оба раза уступила в первом круге американке Эмми Наварро - девятой ракетке мира.

Костюк на турнирах "Грэнд Слэм" в 2025-м

На нынешнем Australian Open (хардовое покрытие кортов) Костюк вышла в третий круг. Победила Нао Хибино из Японии и Юлию Нимайер из Германии. Но затем уступила испанке Пауле Бадосе - 4:6, 6:4, 3:6.

На грунтовом "Ролан Гаррос"-2025 украинка сошла с дистанции уже в первом круге, проиграв чешской квалифайерке Саре Бейлек - 3:6, 1:6.

Наивысшим достижением второй ракетки Украины на Уимблдонском турнире является выход в третий круг в 2024 году.

Ранее сообщили, с кем сыграют украинские теннисистки на старте "Уимблдона"-2025.

Также недавно мы писали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.

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Теннис Уимблдон Марта Костюк
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