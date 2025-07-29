Костюк вибила Вондроушову та перервала серію поразок: тріумф українки в Монреалі

Марта Костюк перервала серію поразок

Костюк розпочала турнір із другого кола як 24-та сіяна. Перед цим вона зазнала шести поразок поспіль на турнірах WTA, що стало антирекордною серією в її кар’єрі.

Суперницею Костюк у Монреалі стала Маркета Вондроушова (WTA №63), яка перед тим у першому колі здолала філіппінку Олександру Еалу — 3:6, 6:1, 6:2.

Це було четверте очне протистояння тенісисток. До цієї зустрічі Костюк вела в рахунку - 2:1, востаннє вона перемагала чешку в півфіналі турніру в Штутгарті навесні 2024 року.

Хід матчу

Поєдинок розпочався для українки невдало. У першому сеті вона поступилася в п’яти стартових геймах, зуміла скоротити відставання до 2:5, але зрештою програла партію - 2:6.

У другому сеті боротьба тривала до рахунку 3:3, після чого Костюк взяла три гейми поспіль і зрівняла рахунок - 6:3.

У вирішальному сеті українка одразу заволоділа ініціативою. Вона виграла три стартові гейми, контролювала хід гри й завершила матч на свою користь - 6:2.

Ця перемога дозволила українці перервати серію з шести поразок на турнірах WTA, яка тривала з травня.

У третьому колі змагань Костюк може зустрітися з Дар’єю Касаткіною (WTA №18), яка в другому раунді перемогла Анну Блінкову — 6:1, 6:4.