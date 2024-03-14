Костюк вибила другу нейтральну росіянку поспіль на шляху в півфінал Індіан-Веллса

BNP Paribas Open, 1/4 фіналу, жінки

Потапова – Костюк – 0:2 (0:6, 5:7)

Перший сет став легкою прогулянкою для української спортсменки. Костюк зламала опір суперниці за 23 хвилини. Вона оформила три брейки, два гейми виграла "під нуль", зокрема і вирішальний на подачі Потапової, та повісила росіянці "бублик".

У другій партії побиття продовжилося. Українка взяла три пункти зі старту сету та лише після цього дозволила собі трохи розслабитися. Потапова навіть трохи огризнулася – відповіла Костюк двома брейками на два взяті вітчизняною тенісисткою очки на чужих подачах.

Росіянка скоротила відставання до мінімум (3:4), але на цьому її камбек завершився. Костюк у восьмому геймі взяла подачу опонентки та взялася подавати на сет. Щоправда, закрити партію і матч на своїй подачі їй не судилося. Зате в дванадцятому геймі українці зі ще одним брейком це вдалося.

У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Іги Свьонтек і Каролін Возняцкі. Перша ракетка світу та колишня провідна тенісистка планети зіграють 14 березня ввечері. Загальний призовий фонд змагань склав понад 9,25 млн доларів.