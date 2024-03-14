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Костюк выбила вторую нейтральную россиянку подряд на пути в полуфинал Индиан-Уэллса

Фото: Марта Костюк впервые в карьере будет играть в полуфинале турнира WTA 1000 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк разобралась с российской теннисисткой Анастасией Потаповой в 1/4 финала престижных соревнований в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open, 1/4 финала, женщины

Потапова – Костюк – 0:2 (0:6, 5:7)

 

Первый сет стал легкой прогулкой для украинской спортсменки. Костюк сломала сопротивление сопернице за 23 минуты. Она оформила три брейка, два гейма выиграла "под ноль", в том числе и решающий на подаче Потаповой, и повесила россиянке "баранку".

Во второй партии избиение продолжилось. Украинка взяла три пункта со старта сета и только после этого позволила себе немного расслабиться. Потапова даже немного огрызнулась – ответила Костюк двумя брейками на два взятых отечественной теннисисткой очка на чужих подачах.

Россиянка сократила отставание до минимума (3:4), но на этом ее камбэк завершился. Костюк в восьмом гейме взяла подачу оппонентки и начала подавать на сет. Правда, закрыть партию и матч на своей подаче ей было не суждено. Зато в двенадцатом гейме украинке с еще одним брейком это удалось.

В полуфинале Костюк встретится с победительницей противостояния Иги Свентек и Каролин Возняцки. Первая ракетка мира и бывшая ведущая теннисистка планеты сыграют вечером 14 марта. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 9,25 млн долларов.

К слову, ранее Свитолина проиграла американке Наварро и вылетела из Indian Wells Open.

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ТеннисМарта Костюк