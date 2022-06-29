Костюк уступила Чжан и покинула Уимблдонский турнир-2022

Уимблдон-2022, женщины, 1/32 финала

Чжан – Костюк – 2:0 (7:6, 6:2)

Ключевой в поединке стала первая партия. Борьба в ней получилась настолько ожесточенной, что сет длился больше часа. Каждое очко Чжан и Костюк давались с большими потугами. Первой брейк оформила украинка аж в седьмом гейме. Зато китаянка ответила "взаимностью" через три.

В конце концов, сет прогнозируемо перешел в тай-брейк. Но и там отпускать друг друга оппоненты не собирались. В какой-то момент счет дошел до 6:6, но представительница Поднебесной сумела дожать юную украинку и взяла первую партию.

Разочарованная таким результатом Костюк во втором сете лишь очертила борьбу. Фактически Чжан победила без боя, потратив на партию всего 29 минут. Украинка же допустила две двойные и восемь непринужденные ошибки и сумела взять всего два гейма на собственной подаче...

Тем не менее, 20-летняя Костюк сумела повторить свой лучший результат на Уимблдоне. Она и в прошлом году сумела дойти до второго раунда травяного мэйджора.