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Костюк поступилася Чжан і покинула Вімблдонський турнір-2022

Фото: Марта Костюк покинула турнір "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Другою українкою, яка завершила виступи на цьогорічному Вімблдоні, стала Марта Костюк. Вона в двох сетах програла китаянці Шуай Чжан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/32 фіналу

Чжан – Костюк – 2:0 (7:6, 6:2)

Ключовою у двобої стала перша партія. Боротьба в ній вийшла настільки запеклою, що сет тривав понад годину. Кожне здобуте очко Чжан і Костюк давалися з великими потугами. Першою брейк оформила українка аж у сьомому геймі.Натомість освідчена китаянка відповіла "взаємністю" через три.

Зрештою, сет прогнозовано перейшов у тай-брейк. Але й там відпускати одна одну опонентки не збиралися. У якийсь момент рахунок дійшов до 6:6, але тут представниця Піднебесної зуміла дотиснути юну українку та взяла першу партію.

Розчарована таким результатом Костюк у другому сеті лише окреслила боротьбу. Фактично Чжан перемогла без бою, витративши на партію всього 29 хвилин. Українка ж припустилася двох подвійних і восьми невимушених помилок і зуміла взяти всього два гейми на власній подачі...

Тим не менше, 20-річна Костюк зуміла повторити свій найкращий результат на Вімблдоні. Вона і торік зуміла дійти до другого раунду трав'яного мейджора.

До слова, напередодні Ястремська програла румунці Богдан і покинула Вімблдонський турнір.

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