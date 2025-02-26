Костюк уникла зустрічі з іншою українкою і вже не буде першою ракеткою

Виступи в основній сітці турніру розпочали дві українка – Костюк та четверта в національному рейтингу Ангеліна Калініна. У суперниці обом дісталися тенісистки з кваліфікації. А жереб розпорядився так, що в разі перемог на старті, українки в другому колі грали б між собою.

Калініна (WTA 52) зі своїм завданням справилась: хоч і не без проблем, але переграла 129-ту в світі Леолію Жанжан з Франції – 6:4, 1:6, 6:1. А от Костюк дивним чином поступилась 121-й у рейтингу WTA Дар'ї Севілл з Австралії – 4:6, 6:7.

Таким чином, українського дербі в Мексиці не відбудеться – з Калініною замість Костюк зустрінеться кривдниця поки що першої ракетки України.

Справа у тому, що Марта поточного тижня мала захищати 325 рейтингових очок за минулорічний фінал турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго. Оскільки зробити це їй не вдалося, у оновленому рейтингу WTA, що вийде 3 березня, вона опуститься мінімум на 24-ту позицію. Таким чином Костюк поступиться статусом першої ракетки України Еліні Світоліній, яка на поточному тижні не грає.

На цьому пригоди українок у Меріді не закінчилися. П'ята у вітчизняному рейтингу Юлія Стародубцева (WTA 109) грала у кваліфікації, де поступилась француженці Жанжан (тій, яку потім здолала Калініна). Але згодом отримала статус лакілузера – потрапила до основної сітки через те, що Каміла Осоріо з Колумбії знялася зі змагань. У першому колі Стародубцева грала проти румунки Жаклін Крістіан (WTA 85), але у другому сеті за рахунку – 4:6, 1:4 отримала травму та вирішила знятися з поєдинку.

Завершимо розповідь про мексиканський турнір позитивною новиною. У парному розряді на змаганнях такого рівня дебютували вітчизняні тенісистки – сестри Марина та Надія Колб. На старті вони виявилися сильнішими за американок Хейлі Джіавара / Далайна Х'юїтт – 6:4, 1:6, 10:3 та продовжать боротьбу в другому колі змагань.