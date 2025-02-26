Костюк избежала встречи с другой украинкой и уже не будет первой ракеткой

Выступления в основной сетке турнира начали две украинки - Костюк и четвертая в национальном рейтинге Ангелина Калинина. В соперницы обеим достались теннисистки из квалификации. А жребий распорядился так, что в случае побед на старте, украинки во втором круге играли бы между собой.

Калинина (WTA 52) со своей задачей справилась: хоть и не без проблем, но переиграла 129-ю в мире Леолию Жанжан из Франции - 6:4, 1:6, 6:1. А вот Костюк странным образом уступила 121-й в рейтинге WTA Дарье Сэвилл из Австралии - 4:6, 6:7.

Таким образом, украинского дерби в Мексике не состоится - с Калининой вместо Костюк встретится обидчица пока что первой ракетки Украины.

Дело в том, что Марта на текущей неделе должна была защищать 325 рейтинговых очков за прошлогодний финал турнира серии WTA 500 в американском Сан-Диего. Поскольку сделать это ей не удалось, в обновленном рейтинге WTA, который выйдет 3 марта, она опустится минимум на 24-ю позицию. Таким образом Костюк уступит статус первой ракетки Украины Элине Свитолиной, которая на текущей неделе не играет.

На этом приключения украинок в Мериде не закончились. Пятая в отечественном рейтинге Юлия Стародубцева (WTA 109) играла в квалификации, где уступила француженке Жанжан (той, которую потом одолела Калинина). Но впоследствии получила статус лакилузера - попала в основную сетку из-за того, что Камила Осорио из Колумбии снялась с соревнований. В первом круге Стародубцева играла против румынки Жаклин Кристиан (WTA 85), но во втором сете при счете - 4:6, 1:4 получила травму и решила сняться с поединка.

Завершим рассказ о мексиканском турнире позитивной новостью. В парном разряде на соревнованиях такого уровня дебютировали отечественные теннисистки - сестры Марина и Надежда Колб. На старте они оказались сильнее американок Хейли Джиавара / Далайна Хьюитт - 6:4, 1:6, 10:3 и продолжат борьбу во втором круге соревнований.