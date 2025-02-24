Костюк увірвалась до топ-20: що змінилось у рейтингу WTA

Передусім відзначимо повернення до том-20 світового списку лідерки вітчизняного жіночого тенісу Марти Костюк. 22-річна тенісистка піднялась на дві сходинки та тепер посідає 19-ту позицію. Зазначимо, що особистий рекорд Костюк – 16-те місце, на якому вона перебувала в червні 2024 року.

Серед провідних українських тенісисток також покращили свій рейтинг Даяна Ястремська (плюс чотири позиції, 44-та в світі) та Анастасія Соболєва, що стрибнула аж на десять сходинок. Еліна Світоліна та Леся Цуренко (ще не грала в 2025-му) зберегли свої місця. А от Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Катаріна Завацька завершили тиждень у мінусі. У останньої найбільший регрес – "мінус шість".

Стосовно топ-10, американки Джессіка Пегула та Медісон Кіз покращили по одній позиції – і тепер вони четверта та п'ята ракетки світу відповідно. Італійка Жасмін Паоліні не зуміла захистити минулорічний титул у Дубаї, що вартувало їй втрати двох сходинок (опустилась з 4-ї на 6-ту).

Тріумвірат лідерок непохитний – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, полька Іга Свьонтек та американка Коко Гауфф.