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Костюк та ще три українки отримали суперниць на China Open

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Четверо українок на чолі з національною першою ракеткою Мартою Костюк гарантовано візьмуть участь в престижному турніру категорії WTA 1000 в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Місця в основній стадії змагань разом із вітчизняною лідеркою отримали Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Приєднатися до них зможе Юлія Стародубцева, якщо пройде кваліфікацію.

Українки дізнались перших суперниць за результатами жеребкування. Костюк та Ястремська завдяки високому рейтингу пропустять перше коло турніру та почнуть свій шлях одразу з другого раунду.

Перша ракетка України зустрінеться з переможницею двобою американок – Слоан Стівенс та Кеті Волинець. А вже в 1/16 фіналу Костюк може зіграти проти Юлії Путінцевої з Казахстану. Ястремська розпочне свій шлях зустріччю з Надею Подороскою з Аргентини або ж китаянкою Рень Юфей.

Натомість Калініна та Цуренко стартують з першого раунду. Перша позмагається з Бернардою Перою зі США за право потрапити у друге коло на "нейтральну" росіянку Катерину Александрову. Цуренко ж почне виступи матчем проти Вікторії Томової з Болгарії. В разі успіху вона вийде на іспанку Паулу Бадосу.

Матчі українських тенісисток на China Open-2024:

  • Калініна – Пера
  • Цуренко – Томова
  • Костюк – Стівенс/Волинець
  • Ястремська – Юфей/Подороска

 

Як українки грали на China Open

Для Костюк це буде другий виступ у Пекіні. Минулого року вона виграла тут два матчі та дійшла до третього кола.

Ястремська грала на турнірі двічі. У 2018 році пройшла кваліфікацію та поступилася у першому колі, а у 2019-му виграла стартовий матч в "основі" та потім програла майбутній півфіналістці Кікі Бертенс.

Калініна на China Open виступить вдруге. Минулого року вона змогла дійти до третього кола. Цуренко вп'яте візьме участь в основній сітці турніру в Пекіні. Її найкращий результат – друге коло (2018, 2023).

Раніше Людмила Кіченок повторила рекорд України в тенісних рейтингах.

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ТенісМарта КостюкДаяна Ястремська