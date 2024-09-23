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Костюк и еще три украинки получили соперниц на China Open

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Четверо украинок во главе с национальной первой ракеткой Мартой Костюк примут участие в престижном турнире категории WTA 1000 в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Места в основной стадии соревнований вместе с отечественным лидером получили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Присоединиться к ним сможет Юлия Стародубцева, если пройдет квалификацию.

Украинки узнали первых соперниц по результатам жеребьевки. Костюк и Ястремская благодаря высокому рейтингу пропустят первый круг турнира и начнут свой путь сразу со второго раунда.

Первая ракетка Украины встретится с победительницей поединка американок – Слоан Стивенс и Кэти Волынец. А уже в 1/16 финала Костюк может сыграть против Юлии Путинцевой из Казахстана. Ястремская начнет свой путь встречей с Надеждой Подороской из Аргентины либо китаянкой Рень Юфей.

В свою очередь Калинина и Цуренко стартуют с первого раунда. Первая сразится с Бернардой Перой из США за право попасть во второй круг на "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову. Цуренко же начнет выступления матчем против Виктории Томовой из Болгарии. В случае успеха, она выйдет на испанку Паулу Бадосу.

Матчи украинских теннисисток на China Open-2024:

  • Калинина – Пера
  • Цуренко – Томова
  • Костюк – Стивенс/Волынец
  • Ястремская – Юфей/Подороска

 

Как украинки играли на China Open

Для Костюк это будет второе выступление в Пекине. В прошлом году она выиграла здесь два матча и дошла до третьего круга.

Ястремская играла на турнире дважды. В 2018 году прошла квалификацию и уступила в первом круге, а в 2019-м выиграла стартовый матч в "основе" и затем проиграла будущей полуфиналистке Кики Бертенс.

Калинина на China Open выступит во второй раз. В прошлом году она смогла дойти до третьего круга. Цуренко в пятый раз примет участие в основной сетке турнира в Пекине. Ее лучший результат – второй круг (2018, 2023).

Ранее Людмила Киченок повторила рекорд Украины по теннисным рейтингам.

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ТеннисМарта КостюкДаяна Ястремская