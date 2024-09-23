Костюк и еще три украинки получили соперниц на China Open

Места в основной стадии соревнований вместе с отечественным лидером получили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Присоединиться к ним сможет Юлия Стародубцева, если пройдет квалификацию.

Украинки узнали первых соперниц по результатам жеребьевки. Костюк и Ястремская благодаря высокому рейтингу пропустят первый круг турнира и начнут свой путь сразу со второго раунда.

Первая ракетка Украины встретится с победительницей поединка американок – Слоан Стивенс и Кэти Волынец. А уже в 1/16 финала Костюк может сыграть против Юлии Путинцевой из Казахстана. Ястремская начнет свой путь встречей с Надеждой Подороской из Аргентины либо китаянкой Рень Юфей.

В свою очередь Калинина и Цуренко стартуют с первого раунда. Первая сразится с Бернардой Перой из США за право попасть во второй круг на "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову. Цуренко же начнет выступления матчем против Виктории Томовой из Болгарии. В случае успеха, она выйдет на испанку Паулу Бадосу.

Матчи украинских теннисисток на China Open-2024:

Калинина – Пера

Цуренко – Томова

Костюк – Стивенс/Волынец

Ястремская – Юфей/Подороска

Как украинки играли на China Open

Для Костюк это будет второе выступление в Пекине. В прошлом году она выиграла здесь два матча и дошла до третьего круга.

Ястремская играла на турнире дважды. В 2018 году прошла квалификацию и уступила в первом круге, а в 2019-м выиграла стартовый матч в "основе" и затем проиграла будущей полуфиналистке Кики Бертенс.

Калинина на China Open выступит во второй раз. В прошлом году она смогла дойти до третьего круга. Цуренко в пятый раз примет участие в основной сетке турнира в Пекине. Ее лучший результат – второй круг (2018, 2023).